https://static.news.ru/photo/7de06668-9994-11e9-a7d5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Всемирная метеорологическая организация ООН сообщила, что 2019 год прогнозируется одним из самых жарких, как и предыдущие четыре, и такие «тепловые» периоды в будущем станут только интенсивнее.

Всемирная метеорологическая организация ООН заявила, что последние пять лет — с 2015 по 2019 год — оказались самыми тёплыми за всю историю наблюдений, — передаёт Reuters .

Как писал News.ru, Евросоюз намерен инвестировать в борьбу с глобальным изменением климата 25% своего бюджета в 2021–2027 годах. А разработка и внедрение энергосберегающих и чистых технологий станет центральной частью финансовой системы ЕС. Еврокомиссия приняла программу создания экономики с нулевыми углеродными выбросами к 2050 году. Подавляющее большинство стран Европы её поддержали,