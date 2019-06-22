https://static.news.ru/photo/e1f3eec0-94d7-11e9-b99a-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Российские авиакомпании фиксируют массовый возврат билетов в Грузию. Об этом сообщил официальный представитель вице-премьера Максима Акимова, комментируя итоги совещания о временном запрете перелётов.
На совещании отмечено, что все авиакомпании фиксируют массовую сдачу билетов на рейсы в Грузию, что значительно облегчит задачу по возвращению оставшихся россиян домой, — цитирует его ТАСС.
Он добавил, что перевозка пассажиров и багажа будет осуществляться в штатном режиме. Что касается возврата тех пассажиров, которые останутся в стране после 8 июля, авиакомпании готовы вывезти их через аэропорты соседних стран — Армении и Северной Осетии.