https://static.news.ru/photo/e1f3eec0-94d7-11e9-b99a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российские авиакомпании фиксируют массовый возврат билетов в Грузию. Об этом сообщил официальный представитель вице-премьера Максима Акимова, комментируя итоги совещания о временном запрете перелётов.

На совещании отмечено, что все авиакомпании фиксируют массовую сдачу билетов на рейсы в Грузию, что значительно облегчит задачу по возвращению оставшихся россиян домой, — цитирует его ТАСС .

Он добавил, что перевозка пассажиров и багажа будет осуществляться в штатном режиме. Что касается возврата тех пассажиров, которые останутся в стране после 8 июля, авиакомпании готовы вывезти их через аэропорты соседних стран — Армении и Северной Осетии.

Ранее, как писал News.ru, президент РФ Владимир Путин издал указ, согласно которому российским авиакомпаниям с 8 июля временно запрещается летать в Грузию, где с 20 июня продолжаются массовые протесты и беспорядки.