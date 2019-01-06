Минск стал одним из лучших европейских городов для туристов

https://news.ru/storage/news/af34f82a0bcc1447b8dc2c227a2e73e5/03709897-8739-4072-a23a-a24d2ac21e2c_850.jpg Rene Fluger/CTK/Global Look Press

Вид Минска

Столица Белоруссии вошла в список городов Европы, куда лучше всего отправиться в путешествие в 2019 году. В качестве причины авторы рейтинга называют безвизовый въезд, центр с хипстерскими кафе и барами, а также Европейские игры, которые пройдут там летом.

Также в перечень от The Independent попал Роттердам (Голландия), где располагаются «Кубические дома», и Ситжес (Испания), который может заменить собой Барселону. Составители отметили французский Арль, боснийский Сараево, итальянский Рим, французский Диснейленд, сербский Белград, итальянскую Венецию и британский Бристоль.

Как писал ранее News.ru, немецкий исследовательский центр JACDEC, который изучает безопасность полётов, составил рейтинг самых безопасных авиакомпаний в мире. Первое место в нём уверенно заняла финская Finnair.