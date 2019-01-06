USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,284 $   Brent56.92 $ Bitcoin3,854.88 $
МОСКВА-7°C19:05
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Минск стал одним из лучших европейских городов для туристов

Вид Минска Rene Fluger/CTK/Global Look Press

Вид Минска

в мире [ версия для печати ]

Столица Белоруссии вошла в список городов Европы, куда лучше всего отправиться в путешествие в 2019 году. В качестве причины авторы рейтинга называют безвизовый въезд, центр с хипстерскими кафе и барами, а также Европейские игры, которые пройдут там летом.

Также в перечень от The Independent попал Роттердам (Голландия), где располагаются «Кубические дома», и Ситжес (Испания), который может заменить собой Барселону. Составители отметили французский Арль, боснийский Сараево, итальянский Рим, французский Диснейленд, сербский Белград, итальянскую Венецию и британский Бристоль.

Как писал ранее News.ru, немецкий исследовательский центр JACDEC, который изучает безопасность полётов, составил рейтинг самых безопасных авиакомпаний в мире. Первое место в нём уверенно заняла финская Finnair.


#туризм #европа #Минск
самое читаемое
происшествия
Перепланировка могла вызвать обрушение дома на Урале
спорт
WADA заподозрили в мошенничестве


читайте также
общество 12:30, 4 января 2019
МВД составило рейтинг лидеров среди регионов РФ по угонам
общество 19:56, 21 декабря 2018
«Медиалогия» составила рейтинг самых популярных котиков
Лента новостей
в мире 19:02
Муфтий Украины поздравил православных с вручением томоса
происшествия 18:59
Пьяный таксист набросился на пешехода в Барнауле
общество 18:52
Скворцова рассказала о типичных «новогодних» травмах
происшествия 18:52
Неизвестный застрелил женщину на рынке в Ингушетии
в мире 18:50
Сирийского оппозиционера обидело отношение мира к Асаду
Другие новости
в мире 19:02
Муфтий Украины поздравил православных с вручением томоса
в мире 18:50
Сирийского оппозиционера обидело отношение мира к Асаду
в мире 18:34
Трамп: вывод войск из Сирии не будет быстрым
в мире 18:34
Дональд Трамп и Ким Чен Ын выбирают место новой встречи
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top