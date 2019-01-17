Минобороны Украины сможет закупать оружие без посредников

https://news.ru/storage/news/58c06a19fc61fa930db1e93cda9224f3/021244b6-1082-45fe-8f9d-dd0b4695a455_850.jpg Минобороны Украины

Верховная рада Украины одобрила законопроект, который позволяет Министерству обороны страны напрямую закупать вооружение за рубежом.

В пояснительной записке к документу говорится, что нововведение призвано оптимизировать и ускорить процесс закупок, а также позволит сэкономить на оплате посреднических услуг.

Под законопроектом должны поставить свои подписи спикер украинского парламента Андрей Парубий и президент Пётр Порошенко. В силу он вступит с момента публикации.

По словам главы комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского, принятие закона откроет Киеву доступ к средствам, которые выделят США на оказание военной помощи Украине, передаёт ТАСС. Согласно подписанному американским президентом Дональдом Трампом оборонному бюджету, речь идет о 250 млн долларов.

Ранее News.ru писал о том, что Украина подписала договор с Турцией о приобретении ударных беспилотников Bayraktar TB2. Порошенко назвал сделку ещё одним шагом к расширению сотрудничества между Киевом и Анкарой.