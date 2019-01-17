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Минобороны Украины сможет закупать оружие без посредников

Минобороны Украины

в мире [ версия для печати ]

Верховная рада Украины одобрила законопроект, который позволяет Министерству обороны страны напрямую закупать вооружение за рубежом.

В пояснительной записке к документу говорится, что нововведение призвано оптимизировать и ускорить процесс закупок, а также позволит сэкономить на оплате посреднических услуг.

Под законопроектом должны поставить свои подписи спикер украинского парламента Андрей Парубий и президент Пётр Порошенко. В силу он вступит с момента публикации.     

По словам главы комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского, принятие закона откроет Киеву доступ к средствам, которые выделят США на оказание военной помощи Украине, передаёт ТАСС. Согласно подписанному американским президентом Дональдом Трампом оборонному бюджету, речь идет о 250 млн долларов.

Ранее News.ru писал о том, что Украина подписала договор с Турцией о приобретении ударных беспилотников Bayraktar TB2. Порошенко назвал сделку ещё одним шагом к расширению сотрудничества между Киевом и Анкарой.


#украина #верховнаярада #вооружения
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