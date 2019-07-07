https://static.news.ru/photo/e4697878-a08a-11e9-b035-fa163e074e61_1024.jpg Степан Полторак Фото: facebook.com/generalpoltorak

Министр обороны Украины Степан Полторак обсудит с канадскими коллегами конкретные вопросы сотрудничества в оборонной сфере, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

Президент напомнил, что 3 июля он договорился с канадским премьером Джастином Трюдо о возможности поставок этой страной оборонительного оружия и военной техники, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru сообщал, что глава Украины объявил о достигнутых с Трюдо договорённостях по поставкам бронетехники в Киев. При этом подробности соглашения лидер государства оглашать не стал. Во время выступления на пресс-конференции в Торонто Зеленский отметил создание на Украине совместного с Канадой производства, которое «даст рабочие места».