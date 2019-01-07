Минобороны Сербии поздравило с Рождеством покойного патриарха

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Министр обороны Сербии Александр Вулин

Пресс-служба министра обороны Сербии Александра Вулина поздравила с Рождеством умершего патриарха Павла. Минобороны вскоре отправило исправленное поздравление.

Вместо имени нынешнего главы Сербской православной церкви патриарха Иринея в сообщении было написано имя его покойного предшественника Павла.

Как оказалось, ошибку допустила одна из сотрудниц пресс-службы ведомства.

Министр обороны Сербии Александр Вулин отказался наказывать сотрудницу, несмотря на критику со стороны оппозиции. По его словам, оппонентам «важнее самой ошибки в имени патриарха, не разобравшись, кто виноват, напасть и очернить».

«Я рад, если вы в собственных глазах показались большими и находчивыми, радуюсь тому, что вы не совершаете ошибок. Радуйтесь празднику, может быть, вас чему-то это и научит», — заявил глава Минобороны Сербии в письменном обращении.

Министр закончил заявление традиционным сербским рождественским приветствием.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о награждении президента Сербии Александра Вучича орденом Александра Невского, писал News.ru.