https://static.news.ru/photo/443a843e-9840-11e9-b555-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны Игорь Конашенков заявил, что зарубежные государства готовят информационные атаки против командования Вооружённых сил России на всех уровнях.

В ближайшее время ожидается усиление информационного давления, направленного против представителей руководящего состава ВС РФ всех уровней, — сказал генерал-майор на форуме «Армия-2019».

Он подчеркнул, что Минобороны обязательно отреагирует на любые провокации. Ведомству уже известно, что «отдельные государства» через определённые СМИ «ведут скоординированную работу по дискредитации российских политиков и общественных деятелей, бизнесменов и журналистов», передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал о том, что Вашингтон использует арестованного в Греции россиянина Александра Винника в информационной войне с Россией.