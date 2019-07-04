https://static.news.ru/photo/04610dbe-9ee5-11e9-86a5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru Министерство обороны РФ подтвердило перехват американского противолодочного самолёта P-8A «Посейдон» российским истребителем Су-27 над водами Чёрного моря. Его подняли по тревоге, как только военные обнаружили неизвестную цель, приближающуюся к границам РФ.

Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО ЮВО. Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как американский самолёт-разведчик P-8A Poseidon, который сразу же изменил направление полёта от государственной границы, — сообщили в военном ведомстве.

Видео от подписчика. Пишут что это вчерашний перехват американского Р-8 у берегов Крыма. Наглядно видно, как близко они подлетают к полуострову. pic.twitter.com/o6QOK1pV8l — Александр Коц (@sashakots) 4 июля 2019 г.