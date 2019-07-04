Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru
Министерство обороны РФ подтвердило перехват американского противолодочного самолёта P-8A «Посейдон» российским истребителем Су-27 над водами Чёрного моря. Его подняли по тревоге, как только военные обнаружили неизвестную цель, приближающуюся к границам РФ.

Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО ЮВО. Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как американский самолёт-разведчик P-8A Poseidon, который сразу же изменил направление полёта от государственной границы, — сообщили в военном ведомстве.

Ранее News.ru писал, что в Сети появилось видео перехвата «Посейдона» в 75 км от Крыма. Данную запись опубликовал в своём аккаунте Twitter журналист Александр Коц, сообщает «Политика Сегодня».

 

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