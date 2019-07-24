https://static.news.ru/photo/be935c6c-adce-11e9-b7ef-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Chan Long Hei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Китая и России продолжат осуществлять совместные операции. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь.

Под стратегическим руководством лидеров государств армии двух стран продолжат развивать отношения, — цитирует ТАСС представителя Минобороны КНР.

Относительно инцидента с вторжением в воздушное пространство Южной Кореи Цянь подчеркнул, что авиация Китая и России не допустила нарушений в ходе совместного патрулирования над Японским морем.

Он отметил, что самолёты осуществляли плановое патрулирование в рамках годового плана взаимодействия. Цянь добавил, что это является частью плана совместных манёвров двух стран.

Как ранее писал News.ru, военному атташе Республики Корея в России вручили ноту в связи с инцидентном над Японским морем. По версии Сеула, российские самолёты вторглись в корейское воздушное пространство. В ответ на это были подняты истребители, которые открыли предупредительный огонь.