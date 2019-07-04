https://static.news.ru/photo/82441a54-9e46-11e9-97ff-fa163e074e61_1024.jpg Фото: dima_molokovich/Twitter

В Министерстве обороны Белоруссии заявили, что взорвавшиеся в Минске салютные установки и фейерверки были закуплены у российских поставщиков.

По данным ведомства, изделия были приобретены у ОАО «Пиро-Росс» (Сергиев Посад).

Установлено, что подорвались изделия одного калибра (195 мм) из пяти, применяемых в ходе салюта (105 мм, 125 мм, 150 мм, 195 мм, 310 мм), — говорится в сообщении .

В белорусском министерстве уточнили, что подрывы произошли в трёх из шести мест, где пускали салют.

Для исключения неправильной эксплуатации установок и фейерверка на мероприятии велась видеосъёмка процесса заряжания изделий. Также в местах проведения салюта было выставлено оцепление.

Учитывая, что подобных подрывов в предшествующий период не было зафиксировано, произошедшее трагическое событие, к сожалению, трудно было просчитать, — отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что произошедший инцидент — «редчайшее явление».

Как писал News.ru, ранее в Белоруссии заявили, что некачественные заряды могли стать основной причиной ЧП во время праздничного салюта в Минске.

В результате инцидента погибла одна женщина, а ещё десять человек были ранены. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 463 (нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих).