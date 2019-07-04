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Некачественные заряды могли стать основной причиной ЧП во время праздничного салюта в Минске. Об это сообщили в оборонном ведомстве Белоруссии.

Предположительная причина подрывов — некачественные заряды калибра 195 мм, — приводит текст сообщения ТАСС .

В результате инцидента ранения получили десять человек. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 463 (нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих).

Ранее News.ru писал, что во время празднования Дня независимости в Минске отлетевший заряд салюта убил женщину. Погибшая 1955 года рождения смотрела на фейерверк с берега реки Свислочь, когда в неё попал заряд. Врачам не удалось спасти раненую, проводится проверка по факту смерти.