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Министры обороны РФ и Турции обсудили ситуацию в Сирии

Сергей Шойгу Kremlin Pool/Global Look Press

Сергей Шойгу

в мире [ версия для печати ]

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел телефонные переговоры с российским коллегой Сергеем Шойгу. Они обсудили события в сирийском Идлибе, а также оценили вопросы региональной безопасности в рамках достигнутых в Сочи договоренностей.

Об этом говорится в сообщении, которое турецкое военное ведомство опубликовало на официальной странице в Twitter.

«Министр национальной обороны Хулуси Акар и министр обороны Российской Федерации провели телефонные переговоры», — сказано в коммюнике.

Как ранее писал News.ru, Россия призывает к скорейшему началу восстановления Сирии. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия уже принимает меры по реставрации районов Сирии, свободных от террористов. Выступая на политологическом форуме Raisina Dialogue, Рябков заявил, что этот вопрос не требует отлагательств.


#сирия #россия #переговоры #турция #министр
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