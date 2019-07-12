https://static.news.ru/photo/89c5d514-a4af-11e9-ac6f-fa163e074e61_1024.jpg Александр Акоста Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр труда США Александр Акоста решил подать в отставку на фоне дела миллиардера Джеффри Эпштейна.

Министра подозревают в посредничестве в сделке о признании вины Эпштейна. Сам он это отрицает, сообщает BBC .

Миллиардера обвиняют в том, что в период с 2002 по 2005 год он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, после чего расплачивался с ними. Некоторых Эпштейн превращал в вербовщиц. В деле также сказано, что есть жертвы, чей возраст не превышает 14 лет.

Как ранее писал News.ru, обвинённый в соблазнении и вовлечении в проституцию несовершеннолетних миллиардер Джеффри Эпштейн отказался признавать себя виновным.