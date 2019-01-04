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Министр анонсировал отмену ж/д сообщения Украины и РФ

Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Железнодорожное сообщение с Россией будет прекращено в любом случае, считает Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Количество людей, которые ездят по этим маршрутам, постоянно сокращается.

На уровне кабинета министров подобное решение ещё не принято, уточнил глава ведомства в эфире канала ZIK. Однако, тот факт, что рано или поздно поезда между странами перестанут ходить, видно из цифр, уверил он.

«То есть оно будет прекращено так или иначе — или решением правительства, или по факту никто не будет ездить», — сказал политик.

Ранее News.ru сообщил, что украинские власти требуют от России отдать 30 тысяч вагонов, принадлежащих акционерной госкомпании «Укрзализныця», которые остались на территории Донбасса. За 85 вагонов Киев до сих пор выплачивает кредит в Европейском банке реконструкции и развития.


#украина #россия #железнаядорога
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