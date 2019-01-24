Министр обороны Венесуэлы заявил о госперевороте в стране

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Владимир Падрино Лопес (в центре)

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что в стране происходит государственный переворот.

«Я предупреждаю о государственном перевороте в отношении законной власти, демократии и легитимного президента Николаса Мадуро», — заявил Лопес во время пресс-конференции.

23 января лидер Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Помимо США, его полномочия признали Канада, Аргентина, Парагвай, Колумбия, Боливия, Гватемала, Бразилия, Чили, Перу, Эквадор и Коста-Рика. Венесуэлу охватили массовые демонстрации в поддержку Гуайдо. Ранее Падрино говорил, что армия не признает Гуайдо президентом Венесуэлы.

Как писал News.ru, премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал происходящее в Венесуэле. По мнению российского премьера, никто не имеет права незаконными методами отстранить от власти главу государства, «независимо от того, нравится этот человек тем или иным странам или политическим силам или нет». Российская Федерация поддерживает действующего президента Николаса Мадуро.