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Главы минобороны Турции и США Хулуси Акар и Марк Эспер обсудили по телефону поставку Анкаре российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Глава турецкого военного ведомства объяснил своему американскому коллеге, что покупка С-400 необходима, поскольку «Турция по-прежнему находится под серьёзной воздушной угрозой». При этом Акар отметил, что Анкара по-прежнему рассматривает предложение Вашингтона о покупке американских комплексов ПВО Patriot взамен российскому комплексу.

Как ранее писал News.ru, накануне три российских самолёта с деталями С-400 прибыли на турецкую авиабазу Мюртед. Согласно условиям сделки, заключенной в 2017 году, Россия поставит Турции четыре дивизиона зенитно-ракетных комплекса за $2,5 млрд.