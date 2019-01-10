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Министр обороны: тотальная амнистия в ЦАР невозможна

T.J. Kirkpatrick/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Глава Минобороны Центральноафриканской Республики Мари Ноэль Койяра сообщила, что тотальная амнистия в её стране невозможна ввиду «колоссального количества преступлений».

«Нашему Министерству юстиции предстоит большая работа по разделению на тех, кому можно дать амнистию, и на тех, кто ее недостоин, кому она не может быть дана. Речь идёт о всех гражданах, а не только о членах вооружённых группировок», — приводит РИА Новости слова Койяры.

Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками исламистской группировки «Селека» и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля 2018 года, около миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли порядка 6 тысяч человек.

Ранее News.ru писал, что Министерство обороны РФ предложило Центральноафриканской Республике военное сотрудничество. Проект соглашения предусматривает помощь по восстановлению вооруженных сил одной из самых бедных стран мира. На территории ЦАР будут работать пять человек: руководитель представительства, его заместитель, помощник руководителя по контрактной работе, старший офицер и переводчик. Отечественные специалисты обучат местных военных эксплуатировать вооружение и технику российского производства.

Соглашение не предусматривает участия представителей РФ в боевых действиях на территории республики.


#африка #цар #амнистия
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