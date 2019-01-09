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Министр обороны Норвегии заявил о возможной войне

Франк Бакке-Йенсен (в центре) Ye Pingfan/Xinhua/Global Look Press

Франк Бакке-Йенсен (в центре)

в мире [ версия для печати ]

Власти Норвегии опасаются за безопасность страны из-за непрекращающегося конфликта между Российской Федерацией и Западом. 

Это противостояние может обернуться катастрофическими последствиями, уверен министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен.

«Россия специально пытается подорвать единство Запада, пренебрегая дипломатией. Москва использует военные силы и экономические рычаги», — заявил Бакке-Йенсен в ходе своей ежегодной речи в Военном обществе.

По мнению министра, вооружённый конфликт между странами становится реальностью и это видно по нынешнему развитию событий.   

В случае войны последствия будут серьёзными для Крайнего Севера, подчеркнул Бакке-Йенсен. 

Он также напомнил о многочисленных сбоях в работе GPS во время учений НАТО, в которых власти Финляндии в ноябре 2018 года обвинили Российскую Федерацию. 

Ранее News.ru сообщал, что ВСУ готовит нападение на Донбасс. Вооружённые силы Украины перебросили к линии соприкосновения артиллерию и спецназ. Военные разместили самоходные артиллерийские установки, бронетехнику, автомобили с боеприпасами и спецназ для проведения провокаций.


#россия #война #НОРВЕГИЯ #Запад
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