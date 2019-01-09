Министр обороны Норвегии заявил о возможной войне

https://news.ru/storage/news/6ae5f2a48bad20e4e4b87e5b56093552/dac9c510-348a-4928-bff8-eaaab0485b7d_850.jpg Ye Pingfan/Xinhua/Global Look Press

Франк Бакке-Йенсен (в центре)

Власти Норвегии опасаются за безопасность страны из-за непрекращающегося конфликта между Российской Федерацией и Западом.

Это противостояние может обернуться катастрофическими последствиями, уверен министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен.

«Россия специально пытается подорвать единство Запада, пренебрегая дипломатией. Москва использует военные силы и экономические рычаги», — заявил Бакке-Йенсен в ходе своей ежегодной речи в Военном обществе.

По мнению министра, вооружённый конфликт между странами становится реальностью и это видно по нынешнему развитию событий.

В случае войны последствия будут серьёзными для Крайнего Севера, подчеркнул Бакке-Йенсен.

Он также напомнил о многочисленных сбоях в работе GPS во время учений НАТО, в которых власти Финляндии в ноябре 2018 года обвинили Российскую Федерацию.

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