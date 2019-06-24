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Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев прибыл в город Арысь Туркестанской области, где утром 24 июня взорвался склад боеприпасов.

По предварительным данным, в результате ЧП погиб один военный. В медицинские учреждения города госпитализирован 31 человек с ранениями.

Министр обороны подчеркнул, что в настоящее время в Арысь прибыли 120 полицейских «для поддержания правопорядка», так как местные жители воспользовались ситуацией и стали грабить магазины.

Глава пресс-службы департамента полиции области Салтанат Каракозова подчеркнула, что сейчас весь состав правоохранительных органов работает на эвакуации людей.

Это первостепенная задача. По поводу мародерства: когда все закончится, когда людей вывезут, тогда начнут проверку. Жизни людей важнее, — сообщила журналистам Каракозова.

Новую информацию о результатах работы полицейских публикует на своей странице в Facebook советник акима Туркестанской области Сакен Калкаманов. Также в социальных сетях размещается информация о пропавших детях, которая изучается органами внутренних дел.

Эвакуируются жители, задействовано 105 единиц автотранспорта, помимо основного штата РОВД города Арысь, привлечено 345 сотрудников, 75 специального транспорта и 51 экипаж неотложной помощи. По линии ЧС задействованы 201 сотрудник и 26 единиц спецтехники ДЧС Туркестанской области и г. Шымкент, написал Калкаманов.

Складское помещение на территории воинской части в Арыси взорвалось утром в понедельник, 24 июня. В Туркестанской области объявлен режим ЧС.