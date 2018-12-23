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Министр обороны Британии готовил заговор против Мэй

Премьер-министр Британии Тереза Мэй Justin Ng/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Премьер-министр Британии Тереза Мэй

в мире [ версия для печати ]

Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон оказался замешан в громком скандале. Его обвинили в ведении кампании по смещению Терезы Мэй с поста премьер-министра Соединённого Королевства.

Военный заговор оказался раскрыт после громкого разговора Уильямсона с друзьями в ресторане лондонского отеля Beaumont. Разговор министра подслушал один из посетителей заведения, сообщает газета The Times.

Неназванный посетитель ресторана поведал изданию, что разговор о заговоре он услышал 18 декабря, спустя пять дней после того, как провалилась попытка вынести Мэй вотум недоверия.

Издание утверждает, что Мэй была не единственной целью Уильямсона. Министр обороны хвастался планами устранить других политиков, претендующих на кресло премьер-министра. В числе своих конкурентов Уильямсон называл министра внутренних дел Британии Саджида Джавида и министра иностранных дел Джереми Ханта. 

Ранее News.ru сообщал, что Мэй отказалась возглавлять консерваторов в 2022 году. Она заявила, что на следующих всеобщих выборах лидером Консервативной партии будет кто-то другой. Мэй назвала решение передать пост главы партии правильным.


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