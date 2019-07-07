https://static.news.ru/photo/0c038cf2-a0e0-11e9-9b17-fa163e074e61_1024.jpg Фото: State Duma Russia/Global Look Press

Убытки авиакомпаний от запрета российскими чиновниками воздушного сообщения с Грузией после 8 июля составят примерно 3 млрд рублей. Об этом заявил глава Минтранса Евгений Дитрих.

В эту сумму входят как прямые убытки, так и часть упущенной выгоды, передаёт « Интерфакс ».

Компании, с учётом объёма возвращённых билетов, сейчас занимаются тем, что эти суммы уточняют и пересчитывают. Я думаю, что к концу будущей недели такого рода расчёты будут представлены, — заявил глава российского Минтранса.

По словам Дитриха, руководимое им ведомство выделило дополнительные средства на возврат домой россиян, которые не обменяли билеты из Грузии, передаёт ТАСС .

Мы готовим на восьмое число и на неделю с восьмого числа дополнительные средства для того, чтобы вывезти тех, кто может захотеть вернуться в Россию в эти даты, — отметил министр.

По его словам, не сдали или не обменяли авиабилеты после запрета российскими властями воздушного сообщения между двумя странами около 4500 россиян, находящихся в Грузии.

На момент введения запрета в закавказском государстве, по словам Дитриха, находилось около 54 тысяч россиян.

Как писал News.ru, компания «Грузинские авиалинии» продолжит выполнять рейсы в российскую столицу. Для этого самолёты начнут залетать в аэропорт Ереван. Последние рейсы из Грузии в Россию совершают и авиакомпании — «Уральские авиалинии», «Победа» и «Аэрофлот».