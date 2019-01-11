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Министр ФРГ вернётся из Африки рейсовым самолётом

Герд Мюллер Mike Schmidt/imago stock/Global Look Press

Герд Мюллер

в мире [ версия для печати ]

Герду Мюллеру, занимающему пост министра экономического развития ФРГ, после официального визита в ряд африканских стран придётся возвращаться в Германию рейсовым самолётом.

Правительственный лайнер Bombardier Global 5000 сломался в Малави 8 января, его удалось отремонтировать, но 11-го числа была обнаружена новая техническая неполадка.

«Благодарю пилотов и механиков, которые приложили много усилий. Но новый очень значительный дефект исключает возможность полета. Обратно мы полетим сами, африканскими авиалиниями», — приводит слова Мюллера представитель его министерства.

Из-за первой поломки министр и его команда полетели в Замбию регулярным рейсом, писал News.ru. Визит в Намибию делегации пришлось отменить.

Похожая история ранее произошла с самолётом Ангелы Меркель. 30 ноября вылетевший на саммит G20 борт номер один из-за технической неисправности был вынужден вернуться в Германию. Канцлеру ничего не оставалось, как отправиться в Аргентину регулярным рейсом. В Буэнос-Айрес она прибыла с опозданием на 12 часов. Виновником ЧС Вооружённые силы ФРГ после своего расследования признали авиакомпанию Lufthansa. Она свою вину отрицает.


#германия #самолеты #африка
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