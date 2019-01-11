Министр ФРГ вернётся из Африки рейсовым самолётом

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Герд Мюллер

Герду Мюллеру, занимающему пост министра экономического развития ФРГ, после официального визита в ряд африканских стран придётся возвращаться в Германию рейсовым самолётом.

Правительственный лайнер Bombardier Global 5000 сломался в Малави 8 января, его удалось отремонтировать, но 11-го числа была обнаружена новая техническая неполадка.

«Благодарю пилотов и механиков, которые приложили много усилий. Но новый очень значительный дефект исключает возможность полета. Обратно мы полетим сами, африканскими авиалиниями», — приводит слова Мюллера представитель его министерства.

Erneuter techn. Defekt auf Afrika Reise. Bundesminister Müller: Ich danke den Piloten und Mechanikern, die sich sehr bemüht haben. Aber ein weiterer sehr gravierender Defekt schließt Weiterflug nach aus. Wir helfen uns jetzt selbst und fliegen mit afrikan. Linien zurück.“ pic.twitter.com/O0ZlNJ8Mbv — Olaf Deutschbein (@Deutschbein2) 11 января 2019 г.

Из-за первой поломки министр и его команда полетели в Замбию регулярным рейсом, писал News.ru. Визит в Намибию делегации пришлось отменить.

Похожая история ранее произошла с самолётом Ангелы Меркель. 30 ноября вылетевший на саммит G20 борт номер один из-за технической неисправности был вынужден вернуться в Германию. Канцлеру ничего не оставалось, как отправиться в Аргентину регулярным рейсом. В Буэнос-Айрес она прибыла с опозданием на 12 часов. Виновником ЧС Вооружённые силы ФРГ после своего расследования признали авиакомпанию Lufthansa. Она свою вину отрицает.