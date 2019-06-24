https://static.news.ru/photo/ea6285e8-9686-11e9-95ef-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Культура не должна становиться заложником политической конъюнктуры, заявили в Министерстве культуры. Таким образом ведомство отреагировало на сообщения о приостановке показов фильмов на русском языке в кинотеатрах Грузии.

Культура должна всегда оставаться вне политики. Именно культура в самые сложные времена является тем мостом, который соединяет народы и помогает нормализации отношений, — подчеркнули в Минкультуры.

Кроме того, в ведомстве добавили, что отечественные киносети никогда не позволяли себе останавливать прокаты картин на иностранных языках, передаёт РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что протесты в Грузии являются русофобской истерией, которую намеренно подогревают радикалы.