Культура не должна становиться заложником политической конъюнктуры, заявили в Министерстве культуры. Таким образом ведомство отреагировало на сообщения о приостановке показов фильмов на русском языке в кинотеатрах Грузии.
Культура должна всегда оставаться вне политики. Именно культура в самые сложные времена является тем мостом, который соединяет народы и помогает нормализации отношений, — подчеркнули в Минкультуры.
Кроме того, в ведомстве добавили, что отечественные киносети никогда не позволяли себе останавливать прокаты картин на иностранных языках, передаёт
Как ранее писал News.ru, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что протесты в Грузии являются русофобской истерией, которую намеренно подогревают радикалы.