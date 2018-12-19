США внесли в санкционный список Чепигу и Мишкина

https://news.ru/storage/news/c0d6227ac5a4a258272008d9c6cb32b7/7af3ab8f-6082-457f-ae39-581cb69947b7_850.jpg Russia Today/Global Look Press

Анатолий Чепига и Александр Мишкин

Министерство финансов США расширило санкционный список, добавив в него ряд российских СМИ и физических лиц. В частности, под действие ограничений попали ФАН, ООО «Экономика сегодня», ООО «Невские новости» и ресурс usareally.com.

Также в списке оказались 18 граждан России. В частности, ограничения распространились на сотрудницу компании Project Lakhta Елену Хусяйнову, которую обвиняют во вмешательстве в выборы в США.

Кроме того, Минфин внёс в список имена Анатолия Чепиги, известного как Руслан Боширов, и Александра Мишкина, известного как Александр Петров. Их обвиняют в отравлении Скрипалей в Солсбери.

Санкции были введены также против Виктора Бояркина, который вёл деловые переговоры по поручению бизнесмена Олега Дерипаски и был причастен к предоставлению финансовой помощи одной из партий Черногории. В заявлении министерства уточняется, что Бояркин — бывший сотрудник ГРУ.

В Минфине страны уточнили, что расширение списка связано с продолжающимся игнорированием международных норм со стороны России. Речь идёт о вмешательстве Москвы в выборы, кибератаке на WADA и «другой злонамеренной деятельности», сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что ведомство приняло решение исключить компанию РУСАЛ из санкционного списка. При этом её владелец Олег Дерипаска в этом перечне остаётся, но активы предпринимателя не будут разморожены.