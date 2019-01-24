Минфин США расширил антииранские санкции

https://news.ru/storage/news/a7c50739921fa4aa5d192b405d854598/6f7223fc-3ad9-4f34-9ba0-cb5dd80c3fb1_850.jpg Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Министерство финансов США расширило антииранские санкционные списки. В ограничительный перечень добавили два военных подразделения, две компании и два самолёта.

В список были также добавлены проиранские формирования «Фатимиюн» и «Зайнабиюн» в Сирии, связанные, по мнению Вашингтона, с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Кроме того, под санкции попала армянская компания Flight Travel за связи с находящимся под санкциями иранским авиаперевозчиком Mahan Air. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В ведомстве уточнили, что это вторичные санкции. Организации, попавшие в список, лишаются доступа к американской финансовой системе. Гражданам США запрещается иметь любые деловые отношения с данными компаниями.

Как ранее писал News.ru, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что иранская авиакомпания Mahan Air участвует в транспортировке вооружения на Ближнем Востоке. Он также отметил, что Соединённые Штаты поддерживают решение Германии, которое запрещает иранскому перевозчику осуществлять любую работу на территории государства. Он также считает, что иранская компания может заниматься перевозкой террористов по всему миру.