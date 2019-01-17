Минфин США продлил лицензии компаниям Дерипаски

Министерство финансов США продлило до 28 января срок истечения ряда лицензий компаний En+, «ЕвроСибЭнерго» и РУСАЛ. Об этом сообщает департамент по контролю за иностранными активами (OFAC).
«Это кратковременное продление позволит En+, РУСАЛу и „ЕвроСибЭнерго“ продолжить функционировать, пока они осуществляют технические шаги, которые должны быть предприняты перед заключением соглашения между OFAC и этими учреждениями», — цитирует сообщение РИА Новости.
Ведомство обнародовало три обновлённые лицензии: 13J, которая продлевает срок действия вывода активов En+ и РУСАЛа из-под санкций, а также 14E и 16E, которые допускают сделки с РУСАЛом и En+ до 28 января.
Как писал News.ru, резолюция по отмене снятия ограничительных мер против компаний En+, «ЕвроСибЭнерго» и РУСАЛ не прошла процедурное голосование в Сенате США. До этого министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил снятие ограничительных мер с компаний, связанных с Олегом Дерипаской.