https://static.news.ru/photo/531d2e12-b59a-11e9-b56c-fa163e074e61_660.jpg Стивен Мнучин Фото: Cheriss May/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министерство финансов США просит федеральный суд столичного округа Колумбия отклонить иск российского бизнесмена Олега Дерипаски к ведомству и его руководителю Стивену Мнучину. Вторым вариантом решения проблемы ведомство называет принятие постановления в пользу ответчика.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный документ из базы данных судебной системы США.

Суду следует отклонить дополненный иск Дерипаски <...> либо в качестве альтернативы вынести решение в пользу правительства в порядке упрощённого судопроизводства, — цитирует агентство документ.

Минфин не согласен с предъявленными Дерипаской претензиями. По мнению бизнесмена, введённые в отношении него санкции базируются на ложных основаниях и домыслах.

Ранее News.ru сообщал, что En+ Group перезарегистрировалась с острова Джерси на территорию Российской Федерации. Соответствующее уведомление прислала Корпорация развития Калининградской области. Дети Олега Дерипаски, несовершеннолетние Пётр и Мария, владеют долей в 3,42% в En+. Голоса по их пакетам в рамках договорённостей с американским Минфином переданы в трастовый фонд.