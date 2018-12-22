Миллионы украинцев работают в других странах

https://news.ru/storage/news/eeebb83984db67d3a065690ccfe5935a/74b1297e-952e-4ad8-9b09-47a0b6c3eda8_850.jpg Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Больше 10 млн граждан Украины трудятся за границей. 3,2 млн из них постоянно трудоустроены в иностранных государствах, сообщил глава Минсоцполитики страны Андрей Рева.

Ещё от 7 до 9 млн человек работают в других странах по сезонному принципу, передаёт его слова «Интерфакс-Украина».

Наибольшее количество украинцев ездят на заработки в соседнюю Польшу, отметил он. Таких людей примерно 2 млн, из которых официально оформлен только 1 млн. Польские социальные взносы при этом оплачивают всего 400 тысяч граждан страны.

Ранее News.ru сообщал, что минимальный порог заработной платы на Украине вырастет на 12,1%. Теперь граждане будут получать не меньше 4173 гривен в месяц.