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Миллионы украинцев работают в других странах

Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Больше 10 млн граждан Украины трудятся за границей. 3,2 млн из них постоянно трудоустроены в иностранных государствах, сообщил глава Минсоцполитики страны Андрей Рева.

Ещё от 7 до 9 млн человек работают в других странах по сезонному принципу, передаёт его слова «Интерфакс-Украина».

Наибольшее количество украинцев ездят на заработки в соседнюю Польшу, отметил он. Таких людей примерно 2 млн, из которых официально оформлен только 1 млн. Польские социальные взносы при этом оплачивают всего 400 тысяч граждан страны.

Ранее News.ru сообщал, что минимальный порог заработной платы на Украине вырастет на 12,1%. Теперь граждане будут получать не меньше 4173 гривен в месяц.


#украина #работа
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