https://static.news.ru/photo/3bc04e02-a181-11e9-a919-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Thomas Frey/imageBROKER.com/Global Look Press

Долларовый миллионер ищет кандидата на должность организатора индивидуальных посещений музыкальных фестивалей. Мужчина анонимно поделился этой инфоормацией с интернет-магазином предметов роскоши Hush Hush.

По данным сайта, зарплата «любителя вечеринок» за один концерт составит пять тысяч фунтов стерлингов (это почти 400 тысяч рублей — прим.) Исполнителю нужно будет установить палатки, закупить вещи для кемпинга и организовать незабываемые ощущения. Расходы на билеты заказчик берёт на себя, сообщается на сайте интернет-магазина.

Миллионер объяснил, что посещение фестивалей и концертов было его мечтой. Он планирует посетить подобные вечеринки в европейских странах в текущем году.

Ранее News.ru писал о самых редких вакансиях на Среднем Урале. Список из 25 профессий возглавил переводчик в международное брачное агентство. Вторую строчку рейтинга занял тестировщик компьютерных игр. На третьем месте расположился составитель поездов. В топ-25 необычных вакансий также вошли пастух, фотограф автомобилей, директор пивоваренного завода и главный обогатитель.