https://static.news.ru/photo/2c916cbe-9802-11e9-ac8e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Народная милиция ЛНР/vk.com

Милиция самопровозглашённой Луганской народной республики начала разведение сил и средств в районе Станицы Луганской в Донбассе.

СММ ОБСЕ подтвердила запуск сигнальной ракеты и начало процесса разведения сил с нулевых позиций, — цитирует офицера представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Романа Иванова РИА Новости.

Как ранее писал News.ru, украинские военные покидают свои позиции на линии соприкосновения с ЛНР. Об этом рассказал пресс-секретарь Народной милиции самопровозглашённой республики Иван Филипоненко.