МИД Японии анонсировал переговоры Путина и Абэ

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Владимир Путин и Синдзо Абэ

Переговоры президента России Владимира Путина и японского премьер-министра Синдзо Абэ состоятся уже на следующей неделе, заявил глава МИД Японии Таро Коно.

По его словам, встреча назначена на 22 января, передаёт агентство Kyodo.

Ранее Таро Коно и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провели переговоры в Москве. Основная тема дискуссий была прежней — заключение между государствами мирного договора. По итогам российский дипломат заключил, что для продвижения в этом вопросе Япония должна признать итоги Второй мировой войны в полном объёме.

Как писал News.ru, Кремль считает, что переход России и Японии на безвизовый режим — вполне реальная перспектива. Серьёзные препятствия для подобных соглашений отсутствуют, отметил ранее Лавров.