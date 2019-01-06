МИД Венесуэлы обвинил США в попытке госпереворота

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Правительство Соединённых Штатов даёт приказы венесуэльским оппозиционерам, чтобы «расширить блокаду в отношении народа республики», заявили во внешнеполитическом ведомстве страны.

«Правительство Боливарианской Республики Венесуэла сообщает международному сообществу ещё об одной попытке правительства США организовать государственный переворот против законного и демократического правительства президента Николаса Мадуро путём непризнания легитимных и демократических институтов венесуэльского государства», — говорится в заявлении МИДа.

Ранее глава Венесуэлы заявил, что он не является диктатором, которым называют его власти США и Колумбии, писал News.ru. Лидер страны отметил, что он «скромный человек», а те, кто считает иначе, «пусть идут к чёрту».