МИД Венесуэлы обвинил США в попытке госпереворота

Правительство Соединённых Штатов даёт приказы венесуэльским оппозиционерам, чтобы «расширить блокаду в отношении народа республики», заявили во внешнеполитическом ведомстве страны.
«Правительство Боливарианской Республики Венесуэла сообщает международному сообществу ещё об одной попытке правительства США организовать государственный переворот против законного и демократического правительства президента Николаса Мадуро путём непризнания легитимных и демократических институтов венесуэльского государства», — говорится в заявлении МИДа.
Ранее глава Венесуэлы заявил, что он не является диктатором, которым называют его власти США и Колумбии, писал News.ru. Лидер страны отметил, что он «скромный человек», а те, кто считает иначе, «пусть идут к чёрту».