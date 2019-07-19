Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что страна стала жертвой внешних сил, которые пытались добиться смены режима.
Он сравнил Боливарианскую Республику с Северной Кореей, Ираном и Сирией, которые, по его мнению, пострадали от аналогичных действий.
Все мы жертвы интервенционизма, иностранцев, которые добиваются смены режима, пытаются поставить правительства, обслуживающие их интересы, — передаёт его слова ТАСС.
Он отметил, что Каракас добивается реализации права народов на мирное существование и самоопределение. По его словам, для решения этих задач требуется много времени, так как ряд стран пытаются сохранить доминирующее положение в мире.
Это уже стало систематическим феноменом, который поразил многие страны в мире: госперевороты, политическая и экономическая дестабилизация, экспроприация природных ресурсов, — заключил дипломат.
Как писал ранее News.ru, Вашингтон ввёл санкции против главы Генерального управления военной контрразведки Венесуэлы генерала Рафаэля Бланко Марреро и трёх сотрудников этого ведомства. Об этом заявил глава Минфина США Стивен Мнучин.