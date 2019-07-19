https://static.news.ru/photo/0c869892-ab0b-11e9-a988-fa163e074e61_1024.jpg Хорхе Арреаса Фото: MFA Russia/Global Look Press

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что страна стала жертвой внешних сил, которые пытались добиться смены режима.

Он сравнил Боливарианскую Республику с Северной Кореей, Ираном и Сирией, которые, по его мнению, пострадали от аналогичных действий.

Все мы жертвы интервенционизма, иностранцев, которые добиваются смены режима, пытаются поставить правительства, обслуживающие их интересы, — передаёт его слова ТАСС .

Он отметил, что Каракас добивается реализации права народов на мирное существование и самоопределение. По его словам, для решения этих задач требуется много времени, так как ряд стран пытаются сохранить доминирующее положение в мире.

Это уже стало систематическим феноменом, который поразил многие страны в мире: госперевороты, политическая и экономическая дестабилизация, экспроприация природных ресурсов, — заключил дипломат.