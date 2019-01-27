МИД Венесуэлы: ультиматум стран ЕС — стиль колониальных держав

https://news.ru/storage/news/e7f6f83a29681fcbbd8fd1886c5b8820/6c91a35f-1a29-4bed-8bab-8beb03819544_850.jpg Juan Carlos Hernandez/Global Look Press

Министерство иностранных дел Венесуэлы осудило ультиматум стран Европейского союза, сравнив его с действиями колониальных держав. Кроме того, ведомство подчеркнуло, что переворот в стране устроили Соединённые Штаты.

«Венесуэла решительно отвергает заявление ЕС, которое подтвердило решение присоединиться к государственному перевороту, организованному США, учитывая попытку предъявить ультиматум Венесуэле в стиле колониальных держав», — написано на странице Twitter министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасы.

В заявлении напомнили, что легитимность и конституционность избирательных процессов, институтов и властей Венесуэлы не зависят от признания иностранных государств.

«Ваши высокомерные требования не приведут ни к каким ощутимым последствиям», — отмечается в заявлении.

23 января спикер парламента и лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Помимо США полномочия Гуайдо признали Канада, Аргентина, Парагвай, Колумбия, Боливия, Гватемала, Бразилия, Чили, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Франция. Россия выразила поддержку президенту Николасу Мадуро. Несколько европейских стран заявили, что поддержат кандидатуру предводителя республиканской оппозиции Хуана Гуайдо, если в стране не будут объявлены выборы главы Венесуэлы.

Как писал News.ru, несколько десятков человек провели акции в США в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро и против вмешательства США в дела этой страны. Манифестации прошли в Нью-Йорке, Вашингтоне, Сан-Хосе, Майами, Далласе, Питтсбурге и Миннеаполисе.