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МИД Венесуэлы: Каракас готов к диалогу с США

Rayner Pena/dpa/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреас заявил, что власти по-прежнему готовы к диалогу с США.

«Мы намерены наладить общение и диалог с правительством президента США Дональда Трампа. Это предложение до сих пор в силе», — сказал он на заседании СБ ООН по Венесуэле.

23 января спикер парламента и лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Помимо США, полномочия Гуайдо признали Канада, Аргентина, Парагвай, Колумбия, Боливия, Гватемала, Бразилия, Чили, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Франция. Российская Федерация выразила поддержку президенту Николасу Мадуро.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что власти страны готовы бороться с государственным переворотом до победного конца. Мадуро подчеркнул, что оппозиция пытается установить марионеточное правительство американской империи.

Как писал News.ru, Вашингтон призывает все государства прекратить финансовые контакты с режимом Николаса Мадуро в Венесуэле. Также он выразил надежду, что международное сообщество признает временным главой страны оппозиционера Хуана Гуайдо.


#венесуэла #оон #МИД #ХорхеАрреас
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