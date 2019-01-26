МИД Венесуэлы: Каракас готов к диалогу с США

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреас заявил, что власти по-прежнему готовы к диалогу с США.
«Мы намерены наладить общение и диалог с правительством президента США Дональда Трампа. Это предложение до сих пор в силе», — сказал он на заседании СБ ООН по Венесуэле.
23 января спикер парламента и лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Помимо США, полномочия Гуайдо признали Канада, Аргентина, Парагвай, Колумбия, Боливия, Гватемала, Бразилия, Чили, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Франция. Российская Федерация выразила поддержку президенту Николасу Мадуро.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что власти страны готовы бороться с государственным переворотом до победного конца. Мадуро подчеркнул, что оппозиция пытается установить марионеточное правительство американской империи.
Как писал News.ru, Вашингтон призывает все государства прекратить финансовые контакты с режимом Николаса Мадуро в Венесуэле. Также он выразил надежду, что международное сообщество признает временным главой страны оппозиционера Хуана Гуайдо.