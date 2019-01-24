МИД Вьетнама не знает о предстоящем саммите США и КНДР

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Ле Тхи Тху Ханг

Вьетнаму, который неоднократно называли местом проведения будущего саммита лидеров США и КНДР, ничего не известно об этом.

По словам представителя МИД страны Ле Тхи Тху Ханг, Вьетнам готов оказать посильную помощь в достижении мира и стабильности на Корейском полуострове. Но о том, что Ханой станет местом встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына вьетнамская сторона сведений не получала.

«Вьетнам не располагает никакой информацией о предстоящем саммите США – КНДР», — сообщила Ханг.

Ранее News.ru писал о том, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын обещал приложить все усилия, чтобы вторая встреча с президентом США Дональдом Трампом принесла положительные результаты, которые будут одобрены международным сообществом.