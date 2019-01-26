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МИД увидел «дирижёрскую палочку» США в признании Гуайдо

Boris Vergara/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Министерство иностранных дел РФ заподозрило в несамостоятельности европейские государства, которые выставили ультиматум президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. Париж, Берлин, Лондон и Мадрид потребовали от него проведения внеочередных выборов, иначе временным главой страны будет признан оппозиционер Хуан Гуайдо.

«Обратили на себя внимание синхронность и срежисированность этих "вбросов" — за несколько часов до созванного США обсуждения положения в Венесуэле в Совете Безопасности ООН. За всем этим отчетливо просматривается "дирижёрская палочка" Вашингтона», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Такие заявления российская сторона расценивает как нарушение суверенитета Венесуэлы, чему «необходимо положить конец».

«Со своей стороны подтверждаем готовность способствовать нахождению взаимопонимания между ответственными политическими силами Венесуэлы. Готовы к взаимодействию с другими государствами, разделяющими этот подход», — отметили в МИД.

Ранее News.ru писал о том, что члены Совета Безопасности ООН в субботу проголосовали за то, чтобы вынести на обсуждение вопрос о ситуации в Венесуэле. Россия выступила против.


#сша #венесуэла #МИД
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