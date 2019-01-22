МИД увидел антииранскую ориентацию в конференции в Польше

https://news.ru/storage/news/8fdfa2f616a3b62679845837768f2276/01f8536d-c6b2-434a-ade9-caa8f9196cc5_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Россия отказалась участвовать в министерской конференции по продвижению мирного и безопасного будущего на Ближнем Востоке, которая пройдёт в Польше по инициативе США. МИД РФ объяснил это однобокостью тематики, направленной против Ирана.

«Очевидно, что речь идет о попытке сплотить кого получится на антииранской основе, создать предпосылки к окончательному слому Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, перенаправить усилия по сирийскому и йеменскому урегулированию в антииранское русло», — говорится в заявлении ведомства.

Российское дипведомство также отмечает, что конференция обойдёт стороной арабо-израильский конфликт, а у её участников не будет возможности повлиять на итоговые решения форума. Последние, как заявили сопредседатели США и Польша, будут оформлены в виде их собственного «резюме», не подлежащего обсуждению.

Форум намечен на 13–14 февраля.

Ранее Министерство иностранных дел Ирана вызывало поверенного в делах Польши в связи с предстоящим саммитом и призывало воздержаться от его проведения. Поверенный, в свою очередь, говорил, что повестка конференции не направлена против Ирана, а позиция Варшавы отличается от «недавних заявлений официальных лиц США». Иранский МИД посчитал тогда этот комментарий «недостаточным» и подчеркнул «настоятельную необходимость принятия правительством Польши незамедлительных мер, иначе Исламская Республика будет вынуждена принять ответные меры», писал News.ru.