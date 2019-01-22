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МИД увидел антииранскую ориентацию в конференции в Польше

Сергей Лантюхов/News.ru

в мире [ версия для печати ]

Россия отказалась участвовать в министерской конференции по продвижению мирного и безопасного будущего на Ближнем Востоке, которая пройдёт в Польше по инициативе США. МИД РФ объяснил это однобокостью тематики, направленной против Ирана.

«Очевидно, что речь идет о попытке сплотить кого получится на антииранской основе, создать предпосылки к окончательному слому Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, перенаправить усилия по сирийскому и йеменскому урегулированию в антииранское русло», — говорится в заявлении ведомства.

Российское дипведомство также отмечает, что конференция обойдёт стороной арабо-израильский конфликт, а у её участников не будет возможности повлиять на итоговые решения форума. Последние, как заявили сопредседатели США и Польша, будут оформлены в виде их собственного «резюме», не подлежащего обсуждению.

Форум намечен на 13–14 февраля.

Ранее Министерство иностранных дел Ирана вызывало поверенного в делах Польши в связи с предстоящим саммитом и призывало воздержаться от его проведения. Поверенный, в свою очередь, говорил, что повестка конференции не направлена против Ирана, а позиция Варшавы отличается от «недавних заявлений официальных лиц США». Иранский МИД посчитал тогда этот комментарий «недостаточным» и подчеркнул «настоятельную необходимость принятия правительством Польши незамедлительных мер, иначе Исламская Республика будет вынуждена принять ответные меры», писал News.ru.


#сша #иран #ближнийвосток #МИД #польша
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