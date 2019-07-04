Дружеские и партнёрские отношения Украины и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в прошлом, заявила пресс-секретарь украинского МИДа Екатерина Зеленко.
По её словам, в предыдущие годы, «когда было доверие и взаимное уважение, когда ПАСЕ пользовалась авторитетом», украинская сторона приглашала организацию наблюдать за выборами в стране.
В связи с этим она выразила несогласие с заявлением председателя ассамблеи Лилиан Мори Паскье о том, что Украина должна звать наблюдателей для мониторинга избирательных кампаний.
Ассамблея в своих правилах процедуры отметила, что наблюдать за выборами является её правом. Но это вовсе не означает, что парламент обязан приглашать ПАСЕ наблюдать за выборами. На сегодняшний день в МИДе нет ни одного обращения от этого совещательного органа, — отметила Зеленко.
При этом пресс-секретарь подчеркнула, что в Совете Европы есть только два органа, решения которых обязательны к исполнению, — Комитет министров и Европейский суд по правам человека, а ПАСЕ является совещательным органом.
Она также добавила, что украинские власти всегда с уважением относились к советам Ассамблеи и исходили из важности их реализации, передаёт
Ранее News.ru писал, что член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал отзыв Киевом приглашения наблюдателям ПАСЕ. По его словам, подобные действия Рады являются последними конвульсиями её нынешнего руководства.