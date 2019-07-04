https://static.news.ru/photo/30b4e49c-7b83-11e9-a256-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Elyxandro Cegarra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дружеские и партнёрские отношения Украины и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в прошлом, заявила пресс-секретарь украинского МИДа Екатерина Зеленко.

По её словам, в предыдущие годы, «когда было доверие и взаимное уважение, когда ПАСЕ пользовалась авторитетом», украинская сторона приглашала организацию наблюдать за выборами в стране.

В связи с этим она выразила несогласие с заявлением председателя ассамблеи Лилиан Мори Паскье о том, что Украина должна звать наблюдателей для мониторинга избирательных кампаний.

Ассамблея в своих правилах процедуры отметила, что наблюдать за выборами является её правом. Но это вовсе не означает, что парламент обязан приглашать ПАСЕ наблюдать за выборами. На сегодняшний день в МИДе нет ни одного обращения от этого совещательного органа, — отметила Зеленко.

При этом пресс-секретарь подчеркнула, что в Совете Европы есть только два органа, решения которых обязательны к исполнению, — Комитет министров и Европейский суд по правам человека, а ПАСЕ является совещательным органом.

Она также добавила, что украинские власти всегда с уважением относились к советам Ассамблеи и исходили из важности их реализации, передаёт УНИАН .

Ранее News.ru писал, что член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал отзыв Киевом приглашения наблюдателям ПАСЕ. По его словам, подобные действия Рады являются последними конвульсиями её нынешнего руководства.