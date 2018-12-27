МИД Турции: США выводят войска из САР благодаря Анкаре

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Президент США Дональд Трамп принял решение о выводе своих войск из Сирии благодаря Турции, заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу.

«Самый главный фактор в решении США вывести войска из Сирии — Турция. Они выводят своих военных благодаря принятым нами решениям», — сказал Чавушоглу.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара готова начать операцию в сирийском Манбидже против сил самообороны сирийских курдов (YPG), если США не выведут их оттуда. 14 декабря после телефонного разговора с Трампом Эрдоган сообщил, что решил отложить начало военной операции в САР. По итогам этой беседы американский лидер объявил о выводе войск США из Сирии.

Ранее News.ru писал, что турецкая делегация прибудет в РФ перед Новым годом. Главы МИД и Минобороны России и Турции проведут переговоры по урегулированию сирийского кризиса в субботу в Москве.