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МИД: США окончательно подтвердили выход из ДРСМД

Deanna C. Gonzales/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Американские власти по двусторонним каналам на высоком политическом уровне подтвердили РФ, что решение о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) окончательное, заявил замглавы МИДа Сергей Рябков.

По его словам, «вне зависимости от мнения и действий России, других участников Договора о РСМД и третьих стран, США будут целенаправленно двигаться в сторону его денонсации».

«А их планы по приостановке действия Договора о РСМД — не более чем политические игры с общественным мнением и ключевыми союзниками по НАТО, которые, похоже, и уговорили Вашингтон взять двухмесячную паузу», — сказал дипломат в беседе с «Коммерсантом».

Он добавил, что в Вашингтоне «особо не скрывалось, что дело не столько в проблемах между США и Россией, сколько в желании американцев в целом избавиться от неудобных для них договорных запретов».

Ранее News.ru публиковал заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу по поводу намерений Белого дома прекратить соблюдение Договора. Глава ведомства призвал Вашингтон к совместному диалогу с Москвой.


#сша #МИД
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