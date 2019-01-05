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МИД Сирии обвинил коалицию в усилении ИГ

Handout/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Международная коалиция во главе с Соединёнными Штатами не борется с террористами на территории САР, а способствует укреплению влияния ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) в республике, уверены в МИДе страны.

«Все действия этой „коалиции“ с самого её основания способствуют ничему иному, как созданию подходящих условий для того, чтобы эта преступная террористическая группировка оставалась в Сирии и заново начала разрастаться», — говорится в заявлении пресс-службы министерства, которое цитирует SANA.

Ведомство также потребовало вывода всех войск с территории страны и проведения ООН справедливого расследования.

Ранее News.ru писал, что более десяти членов одной семьи погибли при авиаударе международной коалиции по деревне Шаафа в сирийской провинции Дейр эз-Зор. Всего жертвами атаки стали 11 мирных жителей.


#сирия #коалиция
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