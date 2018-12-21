МИД считает убийством смерть россиянина в украинской тюрьме

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Валерий Иванов

Россиянин Валерий Иванов, который на Украине был осуждён за участие в вооружённом конфликте в Донбассе на стороне самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР), был убит. Причём преступление было умышленным, заявили в МИД России.

Там отметили, что дипломаты незамедлительно посетили исправительное учреждение, как только стало известно о его гибели. Со слов начальника колонии, Иванов умер от травм, полученных в результате падения с лестницы-стремянки во время замены лампочки.

Однако российское внешнеполитическое ведомство заявило об уликах, свидетельствующих об убийстве.

«Вскрытие показало наличие у погибшего многочисленных серьёзных повреждений, в том числе перелома четырёх рёбер и закрытой черепно-мозговой травмы», — сказано в заявлении МИДа.

Там отметили, что по факту гибели гражданина России продолжается досудебная проверка. Генконсульство во Львове находится в контакте со следователем Национальной полиции Украины.

Родственникам погибшего пообещали оказать необходимое содействие, в том числе в передаче тела для захоронения.

«Продолжаем держать ситуацию на контроле, рассчитываем на непредвзятое и объективное расследование гибели российского гражданина», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Информация о гибели Валерия Иванова поступила в Генеральное консульство России 10 декабря. Ранее, как сообщал News.ru, представитель ЛНР в Контактной группе по Донбассу Ольга Кобцева заявила, что год назад имя Иванова было вычеркнуто из списка пленных, подлежащих обмену, по указанию президента Украины Петра Порошенко.