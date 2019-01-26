Сирия обвинила Турцию в поддержке террористов

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Сирия обвинила Турцию в нарушении межгосударственного Аданского соглашения по борьбе с терроризмом.

Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на источник в сирийском МИДе.

«Турецкий режим с 2011 года и по сей день нарушает соглашение, спонсируя и поддерживая терроризм, тренируя боевиков и облегчая им путь в САР», — заявил источник.

Как ранее писал News.ru, президент Турции Тайип Эрдоган пообещал создать буферную зону на севере Сирии в ближайшие месяцы. Он также подчеркнул, что ожидает от союзников логистической поддержки в этом вопросе.