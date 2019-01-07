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МИД РФ прокомментировал ситуацию в Габоне

x99/Xinhua/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

МИД РФ со ссылкой на посольство России в Либревиле сообщило, что российские граждане не пострадали в результате попытки военного переворота.

«По последним сведениям, заговорщики задержаны. Полиция и жандармерия принимают все необходимые меры по стабилизации ситуации в Либревиле. Интернет-связь полностью отключена. По нашей информации, российские граждане не пострадали», — сообщается на официальной странице МИД в Facebook.

МИД также отметил, что российское посольство полностью обеспечивает безопасность сотрудников дипмиссии и российских граждан, которые находятся на территории Габона.

Ранее News.ru писал, что была попытка государственного переворота в Габоне. Власть в стране пытались захватить военные. Путчисты в эфире государственного телевидения выпустили обращение к народу. Его зачитал лейтенант Келли Ондо Обианг. Он заявил, что переворот направлен против того, «кто трусливо убил юных патриотов» в августе 2016 года, и на восстановление демократии в стране. Действующий президент в это время проходит лечение после инсульта в Марокко.


#МИД #габон #переворот
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