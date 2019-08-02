https://static.news.ru/photo/5e628e7c-b507-11e9-99e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Министерство иностранных дел России официально подтвердило, что действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекращено. В связи с этим МИД обнародовал специальное заявление.

2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединёнными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года, — сказано в сообщении МИД .

Поскольку Россия на международном уровне является правопреемницей СССР, действие ДРСМД распространялось лишь на США и РФ, остальные страны бывшего Советского Союза в нём не участвовали. Под действие соглашения подпадали ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней (от 1000 до 5500 км) дальности наземного базирования.

В последние годы Соединённые Штаты и РФ неоднократно обвиняли друг друга в неисполнении соглашения. В конечном итоге президент США Дональд Трамп заявил о выходе из ДРСМД. Вслед за этим закон о приостановлении действия ДРСМД подписал президент России Владимир Путин.

Несмотря на негативные последствия в виде нарастания вооружённой напряжённости в мире, как писал News.ru, отказ от соглашения может положительно сказаться на укреплении оборонной мощи России. Такое мнение высказал военный эксперт Дмитрий Корнев.