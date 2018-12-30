МИД РФ уличил политиков ЕС в несамостоятельности

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о противоречащих решениях стран ЕС по ДРСМД. Европейские политики были возмущены выходом из Договора США, но голосовали против предложения России. Из этого и других примеров министр сделал вывод о том, что ЕС не самостоятелен и оглядывается на Вашингтон.
«То есть, по сути дела, ЕС проголосовал за то, чтобы ДРСМД перестал существовать и чтобы над Европой опять нависла угроза размещения американских ракет», — сказал он в эфире канала «Россия 1».
Лавров отметил, что невозможно объяснить их голосование против предложения России ничем, «кроме как ложно понятой солидарностью».
Ранее News.ru писал о том, что глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас выступил против размещения ракет США средней дальности на территории Европы в случае выхода Соединённых Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.