МИД РФ: закон о языке нарушит обязательства Киева

Министерство иностранных дел солидарно с мнением Наблюдательной миссии ООН по вопросу украинского языка. Законопроект при его принятии приведёт к дискриминации.
Кроме того, принятие этого правила приведёт к нарушению страной обязательств перед другими государствами, сообщается в комментарии российского внешнеполитического ведомства. МИД РФ призывает киевские власти пересмотреть инициативу.
Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, который предполагает, что в стране почти везде будет использоваться только один язык — украинский.
Ранее News.ru сообщал, что 7 декабря в Ивано-Франковской области приняли мораторий на «публичное использование русскоязычного культурного продукта». Такое же решение было принято в Тернопольской области.
Депутаты Житомирского областного совета также проголосовали за аналогичный запрет на публичное использование. То же самое произошло и во Львовской области.
КС Украины в конце февраля 2018 года признал неконституционным закон об основах языковой политики (принят в 2012 году), наделяющий русский язык статусом регионального. Документ считается утратившим силу.