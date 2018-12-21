МИД РФ: закон о языке нарушит обязательства Киева

https://news.ru/storage/news/666f983068825b724b9f1b0c927682c5/59f8fbe3-18b9-4c48-850b-356937771927_850.jpg Petro Poroshenko/Twitter.com/Global Look Press

Министерство иностранных дел солидарно с мнением Наблюдательной миссии ООН по вопросу украинского языка. Законопроект при его принятии приведёт к дискриминации.

Кроме того, принятие этого правила приведёт к нарушению страной обязательств перед другими государствами, сообщается в комментарии российского внешнеполитического ведомства. МИД РФ призывает киевские власти пересмотреть инициативу.

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, который предполагает, что в стране почти везде будет использоваться только один язык — украинский.

Ранее News.ru сообщал, что 7 декабря в Ивано-Франковской области приняли мораторий на «публичное использование русскоязычного культурного продукта». Такое же решение было принято в Тернопольской области.

Депутаты Житомирского областного совета также проголосовали за аналогичный запрет на публичное использование. То же самое произошло и во Львовской области.

КС Украины в конце февраля 2018 года признал неконституционным закон об основах языковой политики (принят в 2012 году), наделяющий русский язык статусом регионального. Документ считается утратившим силу.