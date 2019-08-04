https://static.news.ru/photo/6cb7815a-b75d-11e9-9a8d-fa163e074e61_660.jpg Сергей Рябков Фото: duma.gov.ru

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США стали могильщиками Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По его словам, вина за срыв соглашения полностью лежит на Вашингтоне и некорректно заявлять о том, что ответственность несёт и Россия тоже.

Неизбежны далеко идущие негативные последствия для всей архитектуры международной безопасности и стратегической стабильности. Вина за это целиком и полностью лежит на американской стороне. Именно США стали могильщиками договора. Они запустили и завершили процедуру одностороннего выхода из него, — сказал Рябков на брифинге, добавив, что Москва неоднократно пыталась вывести американцев на конструктивный разговор.

ДРСМД был подписан в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Под его действие подпадали ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней (от 1000 до 5500 км) дальности наземного базирования.

В последние годы Соединённые Штаты и РФ неоднократно обвиняли друг друга в неисполнении соглашения. В конечном итоге президент США Дональд Трамп заявил о выходе из ДРСМД. Вслед за этим закон о приостановлении действия договора подписал глава России Владимир Путин, писал News.ru.