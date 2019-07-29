https://static.news.ru/photo/11d250a2-b231-11e9-b231-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Muzi/Xinhua/Global Look Press

Выступление представителя США на заседании Совбеза ООН по ближневосточной проблематике Джейсона Гринблатта в очередной раз продемонстрировало настрой американской стороны на слом международно-правовой базы ближневосточного урегулирования, считают в МИД РФ.

В российском министерстве отметили , что деструктивная позиция властей Соединённых Штатов противоречит подходам большинства членов международного сообщества.

По мнению дипломатов, в заявлении Гринблатты «не скрывались намёки на бесполезность поиска консенсуса по ближневосточного урегулированию в стенах ООН и никчёмность соответствующих резолюций Совета».

Как писал News.ru, посол Великобритании в Вашингтоне Ким Дэррок в телеграммах начальству заявлял, что президент США Дональд Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном «назло» своему предшественнику Бараку Обаме. Такое поведение американского лидера он назвал «актом дипломатического вандализма».